Мужчину на глазах у отца раздавило прессом для отжима винограда

В Италии 44-летний винодел погиб во время чистки пресса для отжима винограда.

Об этом сообщает Corriere del Veneto.

Маттео Форнер мыл пресс, как вдруг он сам включился и начал работать. Мужчина застрял внутри, и его раздавило. Несчастный случай произошел на глазах у его отца. Прибывшие медики сообщили, что пресс сломал Форнеру шею.

Выяснилось, что Форнера не стало из-за невнимательности мужчин. Он и его отец думали, что отключили пресс. На самом деле тот не работал из-за временного отключения электричества. Как только подача возобновилась, машина продолжила отжим.

Мужчина умер за две недели до своего дня рождения. У него остались родители, брат, сестра и 15-летний сын.

