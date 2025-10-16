- Дата публикации
Мужчину на глазах у отца раздавило прессом для отжима винограда
В Италия трагически погиб винодел. Мужчина думал, что машина выключена.
В Италии 44-летний винодел погиб во время чистки пресса для отжима винограда.
Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Маттео Форнер мыл пресс, как вдруг он сам включился и начал работать. Мужчина застрял внутри, и его раздавило. Несчастный случай произошел на глазах у его отца. Прибывшие медики сообщили, что пресс сломал Форнеру шею.
Выяснилось, что Форнера не стало из-за невнимательности мужчин. Он и его отец думали, что отключили пресс. На самом деле тот не работал из-за временного отключения электричества. Как только подача возобновилась, машина продолжила отжим.
Мужчина умер за две недели до своего дня рождения. У него остались родители, брат, сестра и 15-летний сын.
