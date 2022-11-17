Мужчину, нашедшего чек на сумму 4,6 млн евро, владельцы отблагодарили несколькими пачками "желешек"

В Германии пассажир на станции обнаружил чек на несколько миллионов евро.

Житель Германии обнаружил чек компании по производству сладостей Haribo и вернул его владельцу. Вместо этого компания отблагодарила мужчину желейными конфетами.

Об этом сообщает издание Bild.

Путешествуя на поезде, Ануар Г. из Франкфурта нашел на станции чек, выданный концерном Haribo. В документе числилась сумма 4 млн. 631 тыс. 538 евро. Эмитентом чека выступила группа супермаркетов Rewe.

Гражданин оказался порядочным и вместо того, чтобы обналичить деньги, решил связаться с Haribo, сообщил о найденном чеке и спросил, что он должен с ним сделать.

В компании попросили мужчину уничтожить чек и прислать доказательства того, что он это сделал. Мужчина уничтожил чек.

Несколько дней он получил от Haribo благодарность в виде коробки с шестью пакетами желейных мишек стоимостью несколько евро.

В компании Haribo оправдались, мол, никто кроме компании не мог обналичить чек, поэтому он, по сути, ничего не стоит для тех, кто его нашел. А Ануар Г. получил "стандартный знак благодарности" от компании.

Напомним, что в Индии мужчина выиграл в лотерею 10 миллионов рупий ($125 тыс.). У мужчины были огромные долги, а чтобы вернуть деньги должен был продать свой дом. Однако за несколько часов до продажи узнал о выигрыше.

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