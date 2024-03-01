Мужчину нашли в квартире с откушенным пенисом: среди подозреваемых маленькая собака

Его жены в тот момент не было дома.

В Германии нашли мужчину в его квартире с откушенным пенисом. Полиция считает, что виновником мог быть его "собака размером с джек-рассел-терьера".

Об этом пишет WDR.

Соседи позвонили в полицию в Херне, городе в Северном Рейне-Вестфалии, во вторник, 27 февраля. Когда офицеры прибыли в дом около двух часов ночи, они услышали внутри стоны.

Ворвавшись внутрь, правоохранители обнаружили 66-летнего домовладельца в критическом состоянии без гениталий и доставили его в больницу. Он потерял так много крови, что его жизнь была в опасности.

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Пока мужчина находится в искусственной коме, полиция до сих пор не знает, что именно произошло. Они надеются получить известие от жертвы, когда он проснется.

Поскольку ни пениса, ни орудия убийства в квартире обнаружено не было, не исключено, что собака могла съесть гениталии. Пес был в доме, когда прибыла полиция. Впрочем, копы предполагают, что это мог быть несчастный случай на сексуальной почве или преступление. BILD сообщило, что, насколько известно, жены мужчины на тот момент не было дома.

Рассматриваются обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений, полиция вызывает свидетелей.

Напомним, женщина на свидании воткнула ножницы в пенис парня, узнав, сколько у него было любовниц. Они отдыхали в уличном кафе, когда она затронула щекотливую тему.

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