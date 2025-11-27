- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 311
- Время на прочтение
- 1 мин
Мужчину не пустили на самолет из-за шутки в аэропорту: что он сказал
Мужчина в аэропорту заявил, что в его багаже есть бомба и поплатился.
В варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена гражданин Литвы не смог сесть в самолет из-за шутки о бомбе в багаже.
Об этом пишет польское издание wprost.pl.
Гражданин Литвы летел из Польши в Канаду. Мужчина во время проверки заявил сотруднику аэропорта о бомбе в багаже. Когда его второй раз переспросили, он снова повторил сказанное.
«На место происшествия был направлен сотрудник пограничной службы, который контролировал проверку безопасности, и процедуры были немедленно приостановлены», — говорится в заявлении.
Бомбы не обнаружили, однако «шутника» не впустили в самолет и он не смог отправиться в Торонто. Также он получил штраф от авиакомпании.
