Мужчину не пустили на самолет из-за шутки в аэропорту: что он сказал

Мужчина в аэропорту заявил, что в его багаже есть бомба и поплатился.

Аэропорт

Мужчина пошутил в аэропорту и поплатился / © Pixabay

В варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена гражданин Литвы не смог сесть в самолет из-за шутки о бомбе в багаже.

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

Гражданин Литвы летел из Польши в Канаду. Мужчина во время проверки заявил сотруднику аэропорта о бомбе в багаже. Когда его второй раз переспросили, он снова повторил сказанное.

«На место происшествия был направлен сотрудник пограничной службы, который контролировал проверку безопасности, и процедуры были немедленно приостановлены», — говорится в заявлении.

Бомбы не обнаружили, однако «шутника» не впустили в самолет и он не смог отправиться в Торонто. Также он получил штраф от авиакомпании.

Напомним, в Германии пассажиры гнались за самолетом Wizz Air

