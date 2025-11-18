Мужчину не пустили в "медовый месяц" из-за штампа в паспорте - подробности

Аэропорт / © Pixabay

Британец Джош Рики рассказал, что его не допустили к перелету авиакомпанией Etihad Airways из-за «размазанного штампа» от прошлой поездки. Он и его жена Эден, которые поженились в прошлом году, планировали вылететь из Манчестерского аэропорта в Пхукет 7 октября на свой второй медовый месяц.

Об этом пишет издание LADbible

Пара приобрела пакетный тур от TUI стоимостью £2 400, который включал перелет и двухнедельное проживание. Но сразу по прибытии в аэропорт они не смогли пройти дальше стойки регистрации Etihad — персонал заявил, что у 31-летнего Джоша «поврежден паспорт».

По словам электрика из Саут-Йоркшира, ему сказали, что документ якобы имеет «следы воды» из-за едва заметного пятна на штампе 2019 года. Несмотря на то, что мужчина «путешествовал 12 раз за последние 11 месяцев» с этим же паспортом, его не пустили на борт.

«Они сказали, что проблема именно в моем паспорте — вроде бы он поврежден на странице со штампами», — рассказал Джош.

«Да, там был немного размазан штамп, но кто может доказать, что это не произошло в момент, когда паспорт закрывали после проставления штампа?»

Мужчина отметил, что ни разу не мочил документ, а страница с фотографией — в полностью идеальном состоянии.

После отказа в посадке пара оказалась в шоковой ситуации: «Мы просто стояли у выхода из терминала и не знали, что делать. Это странное ощущение — заходишь в аэропорт с чемоданами, а через несколько минут выходишь с полностью разрушенными планами», — вспоминает он.

«Мы были в стрессе из-за денег, которые уже потратили».

После инцидента TUI якобы аннулировал их обратный перелет и проживание в Таиланде. Супругам пришлось срочно бронировать другую поездку — на Кипр, где они в итоге провели «импровизированный медовый месяц».

Джош смог оформить новый паспорт всего за два дня, но это уже не спасло дорогой тур.

«Если бы повреждена была страница с фото, я бы понял. Но только пятно на странице со штампами… Это просто бесит», — говорит он.

«Мы были полностью опустошены. Это было настоящее разочарование. Надеюсь, никто больше через такое не пройдет».

«Мы хотим вернуть наши деньги. Ни TUI, ни Etihad нам не помогли».

Позиция Etihad Airways

Представитель авиакомпании подтвердил, что пассажиру отказали в посадке: «Пассажира, который должен был лететь из Манчестера в Пхукет 7 октября, не допустили к рейсу из-за видимых следов воды на его паспорте.

Etihad обратилась в иммиграционную службу Таиланда, и она рекомендовала не допускать пассажира из-за состояния документа.

Британские паспорта должны быть полностью пригодными для машинного считывания, с целыми страницами, без водяных повреждений и нечетких данных».

