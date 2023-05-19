Мужчину оштрафовали, потому что за свой счет починил яму на дороге

В Италии мужчину оштрафовали на 882 евро за то, что он самостоятельно починил яму на дороге. Мужчина планирует оспорить это решение.

Об этом пишет The Guardian.

Клаудио Трента был разочарован тем, что местные власти никак не могли отремонтировать 30-сантиментровую яму на пешеходном переходе в городке Барлассина. Потому он сам заполнил ее битумом.

Это привело к тому, что мужчину оштрафовали, но вызвало широкую дискуссию о проблемах с ямами на дорогах Италии. Клаудио Трента опубликовал в своих соцсетях письмо от полиции, где его обвинили в нарушении ПДД — осуществлении потенциально опасных работ в общественном месте без разрешения. Его также обязали вернуть яму в первоначальное состояние.

Теперь итальянец планирует подавать ответный иск.

Напомним, в Польше, на автобане близ Лодзи, 19-летний гражданин Украины за рулем Mazda предложил помощь супругам, чей микроавтобус сломался. Поэтому украинец попал в отделение полиции.

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