Мужчину осудили на семь лет, но почти сразу уволили: офис шерифа сообщил о "ошибке"

Трой Дугас должен был отсидеть семь лет за домашнее насилие

Власти Техаса ведут поиски 36-летнего мужчины, которого, по их словам, «ошибочно» выпустили на свободу именно тогда, когда он должен был начать отбывание семилетнего заключения. Этот случай произошел в тюрьме округа Харрис.

Об этом пишет BBC News .

Трое Дугаса приговорили к семи годам заключения за домашнее насилие и уклонение от ареста. По информации Newsweek, эти приговоры были вынесены по делам, рассматриваемым в округах Форт-Бенд и Бразория. Несмотря на это, Дугаса, с четверга находившегося в тюрьме округа Харрис по другим обвинениям, которые впоследствии были сняты, выпустили на свободу в воскресенье.

Заявление о «ложном увольнении» сделало управление шерифа округа Харрис. Представители ведомства начали тщательное расследование, чтобы выяснить причины инцидента. Предварительная проверка обнаружила, что сотрудники учреждения, вероятно, неправильно задокументировали приговор по делу мужчины, и вместо того чтобы передать его в федеральную тюрьму, решили, что он подлежал увольнению.

Гьюстонские СМИ написали, что в окружной тюрьме не заметили отсутствие Дугаса до утра понедельника, когда проводили сверку списков лиц, которых должны были перевести в тюрьму штата.

Этот случай стал особенно парадоксальным: мужчину разыскивают как беглеца, хотя он сам не совершал побег. Управление шерифа округа Харрис призвало общественности помочь в розыске заключенного. На странице офиса в социальных сетях было опубликовано фото Дугас с его описанием.

«Пожалуйста, обратите внимание на 36-летнего Троя Дугаса. Помощники шерифа разыскивают Дугаса после того, как его по ошибке освободили из тюрьмы в воскресенье в 16:30. Пожалуйста, позвоните по телефону 911, чтобы сообщить об обнаружении. Дугас должен был начать отбывание 5-летнего срока заключения в штате за нападение на члена семьи в округе Форт-Бенд и 2-летнего срока за уклонение от ареста в округе Бразория. Он темнокожий мужчина, вес 98 кг, рост 195 см», — говорится в сообщении.

По информации Fox 26 Houston, этот инцидент не первый подобный случай в тюрьме округа Харрис. Ранее в этом году из-под стражи ошибочно уволили мужчину, арестованного по обвинению в убийстве, после того, как его перепутали с другим человеком с таким же именем. Правда, этот заключенный самостоятельно сдался властям всего из-за суток пребывания на свободе.

