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Мужчину отказались обслуживать в кафе из-за его внешности: как он выглядит
Мужчина считает, что его отказались обслуживать в кафе из-за внешности.
В Великобритании вспыхнул скандал после того, как мужчина с редким генетическим заболеванием рассказал, что его отказались обслуживать в кафе.
Об этом пишет dailymail.co.uk.
Амит Госе имеет генетическое заболевание под названием нейрофиброматоз типа 1, которое вызывает доброкачественные опухоли.
В прошлом месяце 35-летний мужчина посещал свою сестру Шилу Сен в лондонском районе Вуд Грин, когда они вышли выпить кофе.
Когда он зашел в кафе, то заметил, что люди смотрят на него, «будто увидели призрака».
Когда Амит заказал напиток, он говорит, что персонал сказал ему, что они «больше не обслуживают».
Амит, писатель и мотивационный спикер, сказал: «Мы, люди с видимыми различиями, сталкиваемся с такой дискриминацией снова и снова. Я зашел в кафе, а там было полно людей, преимущественно мужчин, и все они пялились на меня, как будто увидели призрака. Бариста сказал мне, что они больше не обслуживают, а потом просто развернулся и ушел».
Мужчина отметил, что он был очень разочарованным отношением, однако впоследствии его обслужили в другом кафе.
Амит Госе из Бирмингема родился с редким генетическим заболеванием, которым страдает примерно один человек из 2500-3000 во всем мире.
В возрасте 11 лет Амиту хирургически удалили левый глаз, из-за чего он полгода носил повязку на глазу, пока ему изготавливали протез.
Несмотря на свою инвалидность, Амит выступает в школах с докладами о своем состоянии и написал детскую книгу под названием «Рожденные другими».
Он отмечает, что даже если люди выглядят по-другому — это люди и общество должно относиться к ним, как и к другим.