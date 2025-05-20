Мужчину отказались обслуживать в кафе из-за его внешности: как он выглядит

Мужчину не обслужили в кафе из-за внешности / © pixabay.com

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В Великобритании вспыхнул скандал после того, как мужчина с редким генетическим заболеванием рассказал, что его отказались обслуживать в кафе.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Амит Госе имеет генетическое заболевание под названием нейрофиброматоз типа 1, которое вызывает доброкачественные опухоли.

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В прошлом месяце 35-летний мужчина посещал свою сестру Шилу Сен в лондонском районе Вуд Грин, когда они вышли выпить кофе.

Когда он зашел в кафе, то заметил, что люди смотрят на него, «будто увидели призрака».

Когда Амит заказал напиток, он говорит, что персонал сказал ему, что они «больше не обслуживают».

Амит Госе болеет редким генетическим заболеванием / © Daily Mail

Амит, писатель и мотивационный спикер, сказал: «Мы, люди с видимыми различиями, сталкиваемся с такой дискриминацией снова и снова. Я зашел в кафе, а там было полно людей, преимущественно мужчин, и все они пялились на меня, как будто увидели призрака. Бариста сказал мне, что они больше не обслуживают, а потом просто развернулся и ушел».

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Мужчина отметил, что он был очень разочарованным отношением, однако впоследствии его обслужили в другом кафе.

Амит Госе из Бирмингема родился с редким генетическим заболеванием, которым страдает примерно один человек из 2500-3000 во всем мире.

В возрасте 11 лет Амиту хирургически удалили левый глаз, из-за чего он полгода носил повязку на глазу, пока ему изготавливали протез.

Несмотря на свою инвалидность, Амит выступает в школах с докладами о своем состоянии и написал детскую книгу под названием «Рожденные другими».

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Он отмечает, что даже если люди выглядят по-другому — это люди и общество должно относиться к ним, как и к другим.