Мужчину приговорили к 1310 годам лишения свободы: что он натворил

Приговоренный к более чем тысячелетнему заключению был членом жесточайшей банды в Центральной и Северной Америке.

Члена международной преступной группы Mara Salvatruch ("сальвадорские кочевые муравьи"), также известной как MS-13, Уилмера Сеговию признали виновным в 33 убийствах, 9 случаях соучастия в убийствах и ряде других тяжких преступлений.

Об этом сообщает британское издание Metro со ссылкой на заявление генерального прокурора Сальвадора Родольфо Дельгадо.

За совершенные преступления суд определил ему наказание в виде 1310 лет лишения свободы.

Другой член банды Мигель Анхель Портильо был заключен в тюрьму на 945 лет. Его признали виновным в 22 убийствах, в 4 случаях соучастия в убийстве, в покушении на убийство и мошенничестве.

“Члены банды, причинившие столько боли и слез сальвадорцам, не выйдут из тюрьмы. Они будут оставаться под замком, пока не заплатят за каждое свое преступление. Мы будем с этим разбираться”, – заверил генпрокурор.

Группа MS-13 активно действует на территории нескольких стран – прежде всего, в США, Мексике, Сальвадоре, Гондурасе и Гватемале. По разным оценкам, численность преступного синдиката колеблется от 50 до 300 тысяч человек. Татуировки участников рассказывают истории совершаемых ими преступлений и близких, которых они потеряли во время преступной деятельности.

По приблизительным оценкам, в тюрьмах Сальвадора находится 2500 членов этой группы.

Напомним, в Таиланде был приговорен мужчина к двум годам заключения за продажу в соцсети календарей с сатирическими карикатурами желтых уток, которые, по мнению суда, высмеивали монарха страны.

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