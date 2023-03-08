Мужчину приговорили к 2 годам тюрьмы за продажу календарей с утятами

26-летний таиландец Наратхорн Чотманконгсин был приговорен к двум годам заключения за продажу в соцсети календарей с сатирическими карикатурами желтых уток, которые, по мнению суда, высмеивали монарха страны.

Об этом сообщила правозащитная группа Thai Lawyers for Human Rights.

Уголовный суд столицы Таиланда Бангкока постановил, что календарь на 2021 год с изображениями желтых уток высмеивает короля Таиланда Маха Ваджиралонгкорна, унижая его репутацию.

Наратхорна Чотманконгсин был обвинен согласно таиландскому закону об оскорблении величества, предусматривающем от 3 до 15 лет лишения свободы за оскорбление короля, королевы, его наследника или регента.

Желтые резиновые утки в свое время являлись символом продемократического протестного движения в Таиланде.

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Криминализация фотографий утят – новое расширение содержания закона. Во время протестов протестующие приносили гигантских надувных уток, чтобы добавить элемент веселья и насмешки к жесткой тактике, которую использовали власти для подавления движения. Тогда утята не считались формой сатиры на монархию.

Однако суд объявил, что шесть иллюстраций в календаре были сделаны, чтобы высмеять короля.

Группа правовой помощи сообщила, что 26-летнему обвиняемому, которого она идентифицировала по прозвищу Тон Май, сократили срок заключения до двух лет, поскольку он сотрудничал с судом.

В среду, 8 марта, Human Rights Watch обнародовала заявление, в котором призвало власти Таиланда "отменить приговор и немедленно освободить Наратхорна Чотманконгсин".

"Обвинение и трехлетний приговор мужчине за продажу сатирических календарей свидетельствуют о том, что власти Таиланда сейчас пытаются наказывать любую деятельность, которая, по ее мнению, оскорбляет монархию", — сказала Элейн Пирсон, директор Human Rights Watch из Азии, отметив, что Таиланд все больше удаляется от того, чтобы стать уважающей права демократией.

Закон о преступлениях против величества в Таиланде давно вызвал критику за его жесткость.

Напомним, монахи буддийского храма в провинции Таиланда Пхетчабун не прошли тест на наркотики, после чего их отстранили от служений.

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