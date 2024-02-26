Мужчину, пытавшегося переплыть Атлантический океан ради благотворительности, нашли мертвым

Британца, переплывавшего Атлантический океан, чтобы собрать деньги на благотворительность, нашли мертвым на своей лодке.

Об этом пишет ladbible.com.

Майкл Холт начал свое одиночное путешествие на лодке от Гран-Канарии до Барбадоса в прошлом месяце, чтобы собрать средства для двух благотворительных организаций.

Однако печальное сообщение на его странице в Facebook подтвердило, что 54-летний Майкл был найден мертвым в каюте своей лодки через несколько дней после того, как он сообщил, что страдает морской болезнью.

Брат Майкла Дэвид поделился трагической новостью о том, что они пытались оказать помощь Майклу в течение нескольких дней и что люди на рыбацком судне, принявшие задачу достичь координат гребца, обнаружили мужчину мертвым.

Майкл Холт / Фото: facebook.com/needlesandpinsvoyage

В своем путешествии через Атлантический океан он преодолел более 1120 км. Во время путешествия ему пришлось преодолевать большие волны, потерять весло и даже сразиться с напавшей на его лодку акулой.

"Это огромный шок для меня, его жены Линн и дочери Скарлетт, а также для моих родителей, не говоря уже о более широкой семье и друзьях", — написал Дэвид, чтя своего брата после сообщения печальной новости о смерти Майкла.

В сообщении от 20 февраля говорилось, что Майкл "очень плохо себя чувствует" и отправится на остров Сан-Висенте в Кабо-Верде. В дальнейшем обновлении в пятницу, 23 февраля, говорилось, что попытки связаться с Майклом не были успешными и была начата поисково-спасательная операция.

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Самолеты-корректировщики смогли обнаружить лодку Майкла, но не увидели ее на палубе, в результате чего рыболовное судно Noruego и танкер Omicron Atlas направились к его позиции.

Ранее он сам переплывал Ирландское море, чтобы собрать деньги для местной футбольной команды "Портмадог". Для своего путешествия по Атлантическому океану он поставил себе задачу проплыть на веслах около 4800 км. Сбор средств Майкла для благотворительных организаций Mind и Liverpool Charity and Voluntary Services до сих пор доступен.

Напомним, парень скончался после того, как съел садовую улитку. То, что началось как шутка, обернулось трагедией.

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