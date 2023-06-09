Мужчину укусил родственник во время большой семейной драки: он заразился смертельной болезнью

В США мужчина не мог ходить после того, как его укусил родственник во время семейной потасовки.

Как оказалось, он подхватил плотоядные бактерии, пишет mirror.co.uk.

Донни Адамс из Тампа-Бэй, штат Флорида, едва не потерял ногу после того, как бактерии проникли в его тело через открытую рану от укуса, который он получил, пытаясь разнять драку на семейном собрании.

К счастью, врач доставил 52-летнего мужчину в операционную и спас не только ногу, но и жизнь. Пришлось вырезать около 70 процентов тканей передней поверхности бедра пациента.

После того, как его укусили, он пытался лечиться сам, но когда боль продолжала усиливаться, он отправился в больницу, где ему сделали прививку от столбняка вместе с некоторыми антибиотиками.

Донни Адамс / Фото: mirror.co.uk

Несмотря на это, инфекция продолжала распространяться. Он рассказал местной газете WFLA: "На третий день моя нога очень болела. Я не мог ходить, было очень горячо и очень больно".

Почувствовав, что что-то не так, он отправился в отделение неотложной помощи, где доктор Фриц Бринк увидел, что что-то серьезно не так.

Врач-остеопат вспоминал: "Я посмотрел на него и сказал ему, что мне нужно отвести его в операционную".

Место укуса / Фото: mirror.co.uk

Врач обнаружил плотоядные бактерии некротического фасциита, разъедающие здоровые ткани тела.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), это редкая бактериальная инфекция, которая быстро распространяется в организме и может привести к смерти.

"Точная диагностика, быстрое лечение антибиотиками и своевременное хирургическое вмешательство важны для остановки этой инфекции".

Обычно она попадает в организм из-за повреждения кожи, такое как порез или царапина, ожог, укус насекомого, колотая или хирургическая рана.

Доктор Бринк считал, что бактерии могли попасть из зубов укусившего Адамса человека. Он добавил: "Есть много действительно плохих бактерий, живущих между нашими зубами в наших деснах во рту".

Адамсу пришлось перенести две операции по удалению инфицированной ткани из бедра.

Шрамы после операций / Фото: mirror.co.uk

Он сказал: "Если бы я подождал на следующий день после того второго визита в отделение неотложной помощи, был бы шанс, что я потерял бы ногу".

Медик подтвердил, что если бы он ждал гораздо дольше, он не только мог потерять ногу, но и резко увеличился риск смерти от септического шока.

Быстрое лечение необходимо для этого типа инфекции с такими симптомами, как покраснение, усиление боли или повышение температуры.

По данным Центра по контролю и профилактики заболеваний (CDC), любой, кто опасается заражения, должен: "Немедленно обратиться к врачу, если ваша кожа становится красной, теплой, опухшей или очень болезненной вскоре после травмы или операции".

Адамс описал ужас инфекции, сказав: "Это было невероятно. Но, на мой взгляд, я просто должен был пройти через все, что бы это ни было. Я никогда бы не подумал, что человеческий укус превратится в нечто столь ужасное, как плотоядные бактерии".

Напомним, женщина чуть не умерла, заразившись плотоядными бактериями, менее чем через неделю после родов. Смертельная болезнь убивает около 11-22% заразившихся ею.

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