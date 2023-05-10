Мужчину в костюме пива арестовали за вождение в нетрезвом виде — курьезное фото

Правоохранители перевели его в тюрьму Франклин.
В США мужчину в пивном костюме задержали за вождение в нетрезвом состоянии.
Об этом пишет ladbible.com.
Полицейским сообщили о возможном пьяном водителе, который едет по межштатной автомагистрали в Канзасе. Они остановили его автомобиль и провели тест на алкоголь.
Когда полиция обнаружила, что водитель выпил слишком много, они перевели его в тюрьму Франклин.
"Карьера в правоохранительных органах увлекательна, и каждый день вы получаете что-то новое. Иногда ты видишь то, во что не можешь поверить! Полисмены были удивлены, увидев, что водитель одет в костюм пивной банки. Да, вы прочитали это правильно. В конце концов водителя был арестован за управление в нетрезвом состоянии и доставлен в тюрьму округа Франклин", — говорится в сообщении.
Пользователи были в восторге от этой удивительной, но забавной истории:
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Напомним, метеорит размером с картофель, которому миллиарды лет, пробил крышу дома женщины. Инцидент произошел в США.
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