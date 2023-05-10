Мужчину в костюме пива арестовали за вождение в нетрезвом виде — курьезное фото

В США мужчину в пивном костюме задержали за вождение в нетрезвом состоянии.

Об этом пишет ladbible.com.

Полицейским сообщили о возможном пьяном водителе, который едет по межштатной автомагистрали в Канзасе. Они остановили его автомобиль и провели тест на алкоголь.

Полиция обнаружила, что водитель выпил слишком много / Фото: ladbible.com

Когда полиция обнаружила, что водитель выпил слишком много, они перевели его в тюрьму Франклин.

"Карьера в правоохранительных органах увлекательна, и каждый день вы получаете что-то новое. Иногда ты видишь то, во что не можешь поверить! Полисмены были удивлены, увидев, что водитель одет в костюм пивной банки. Да, вы прочитали это правильно. В конце концов водителя был арестован за управление в нетрезвом состоянии и доставлен в тюрьму округа Франклин", — говорится в сообщении.

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