Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
951
Время на прочтение
1 мин

Мужчину задержали из-за шутки в аэропорту: что он сказал и как поплатился

В Польше мужчина пошутил о бомбе в багаже и поплатился.

Мужчину задержали из-за шутки в аэропорту: что он сказал и как поплатился

В Польше мужчина поплатился из-за шутки / © Freepik

В Варшаве задержали мужчину, который в аэропорту пошутил о «бомбе в багаже».

Об этом пишет польское издание wiadomosci.onet.pl

Странное происшествие произошло сегодня, 26 августа, утром в аэропорту имени Шопена в Варшаве. Сотрудник службы безопасности в аэропорту спросил пассажира о наличии опасных предметов и услышал ответ: «У меня есть бомба». Мужчина, гражданин Республики Польша, через некоторое время объяснил, что это была лишь попытка пошутить. Как было установлено, он не был пассажиром. Багаж, в котором якобы находилась бомба, принадлежал его несовершеннолетней дочери, которая летела с сопровождением в Люксембург.

Сразу после сообщения мужчина вместе с дочерью были изолированы от других пассажиров. Пограничники, действуя в соответствии с процедурами, провели их личный досмотр и детальную проверку багажа. Никаких опасных предметов в нем не обнаружили.

Сначала девочку не хотели пускать на рейс, однако впоследствии все же ей разрешили сесть на самолет. Мужчина же заплатил 500 злотых (примерно 5560 грн) штрафа.

Напомним, пассажир устроил стриптиз прямо в зале аэропорта

