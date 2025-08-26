Мужчину задержали из-за шутки в аэропорту: что он сказал и как поплатился

В Польше мужчина поплатился из-за шутки / © Freepik

В Варшаве задержали мужчину, который в аэропорту пошутил о «бомбе в багаже».

Об этом пишет польское издание wiadomosci.onet.pl

Странное происшествие произошло сегодня, 26 августа, утром в аэропорту имени Шопена в Варшаве. Сотрудник службы безопасности в аэропорту спросил пассажира о наличии опасных предметов и услышал ответ: «У меня есть бомба». Мужчина, гражданин Республики Польша, через некоторое время объяснил, что это была лишь попытка пошутить. Как было установлено, он не был пассажиром. Багаж, в котором якобы находилась бомба, принадлежал его несовершеннолетней дочери, которая летела с сопровождением в Люксембург.

Сразу после сообщения мужчина вместе с дочерью были изолированы от других пассажиров. Пограничники, действуя в соответствии с процедурами, провели их личный досмотр и детальную проверку багажа. Никаких опасных предметов в нем не обнаружили.

Сначала девочку не хотели пускать на рейс, однако впоследствии все же ей разрешили сесть на самолет. Мужчина же заплатил 500 злотых (примерно 5560 грн) штрафа.

