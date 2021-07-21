Мужчины или женщины: шведские исследователи выяснили, кто больше загрязняет окружающую среду

Мужчины или женщины: шведские исследователи выяснили, кто больше загрязняет окружающую среду

По словам исследователей, различия в выбросах мало изучены, и их следует учесть в борьбе с климатическим кризисом.

Мужчины больше загрязняют окружающую среду и вызывают больше климатических выбросов, чем женщины.

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Об этом свидетельствуют результаты шведского исследования Аники Карлссон-Каньяма и Риты Рати, которое было опубликовано в Journal for Industrial Ecology, пишет The Guardian.

Согласно исследованию, это связано с тем, что деятельность мужчин вызывает больше выбросов парниковых газов, поскольку они больше пользуются машиной и чаще выходят за пределы дома, чтобы пойти в рестораны, где употребляют алкоголь и табак. Также мужчины потребляют больше мяса, на производство которого тратится много энергии.

Отмечается, что в ходе исследования сравнивали одиноких мужчин и женщин в Швеции.

"Мы считаем, что важно учитывать разницу между мужчинами и женщинами при формировании политики. То, как они тратят средства, является очень стереотипным — женщины тратят больше денег на украшение дома, здоровье и одежду, а мужчины тратят больше денег на топливо для автомобилей, еду, алкоголь и табак", — говорит руководитель исследования Аники Карлссон-Каньяма.

Таким образом в исследовании делается вывод, что гендер влияет на изменение климата и это нужно учитывать, формируя экологическую политику.

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