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"Мужики, сами о себе позаботьтесь. У девушек и жен просите прокладки и тампоны": как комплектуют армию РФ (видео)

Дата публикации
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5058
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"Мужики, сами о себе позаботьтесь. У девушек и жен просите прокладки и тампоны": как комплектуют армию РФ (видео)

Скриншот видео

Инструктор по медицине дает советы будущим солдатам "второй армии" мира.

Видео из российской казармы, где мобилизованных россиян инструктируют по поводу самостоятельного обеспечения себя всем необходимым, выложили в свободный доступ.

На видео инструктор по медицине дает советы будущим солдатам, что именно им нужно купить, а что лучше попросить у родных. Речь идет о бинтах, жгутах, перекиси водорода и даже гигиенических прокладках и тампонах.

""У девушек, жен просите прокладки, тампоны", — говорит женщина.

По ее словам, эти средства гигиены спасут во время диареи.

"Спальники однозначно! Будете спать, где придется. Все свое! Нашего ничего нет! Мы своих мужиков сами укомплектовали", — добавляет она.

Инструктор также добавила, что пригодятся автомобильные аптечки. Там же можно найти жгуты.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что россияне для мобилизованных из ОРДЛО действительно снимали с хранения устаревшие винтовки Мосина.

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Дата публикации
Просмотры
5058
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