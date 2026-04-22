Мужья поедут к женам: демограф предупредила о новой волне миграции украинцев

Почему после войны Украина может потерять еще больше людей

По состоянию на февраль 2026 года в странах Евросоюза находилось 4,4 млн украинцев — и их количество увеличивается.

Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова, передает LB.ua.

По данным Либановой, кроме этих 4,4 млн украинцев еще примерно 700 тысяч наших соотечественников находятся в других странах.

Демограф отметила, что основная масса украинцев уехала в первом полугодии 2022-го года. И из них вернулось очень мало, меньше миллиона.

«Из тех, кто уехал не в командировку и не в отпуск. И с каждым месяцем горячей фазы к нам вернутся все меньше людей, потому что они там адаптируются», — говорит Либанова.

Вторая волна миграции

Кроме того, она обратила внимание на еще одну проблемную ситуацию для Украины.

«Нам угрожает вторая волна миграции. После отмены военного положения. Уехали, в основном, молодые женщины с детьми. И если семья не распалась, если женщина там устроилась, очень высока вероятность того, что не женщины сюда вернутся, а мужчины поедут к ним туда», — предположила Элла Либанова.

Ранее Элла Либанова объяснила, почему Европа заинтересована в том, чтобы часть украинцев не возвращалась домой.

Также демограф Александр Гладун рассказал, как ЕС готовится оставить украинцев у себя навсегда.