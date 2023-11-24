Музыка, написанная в концлагере "Аушвиц", впервые прозвучит после реставрации нот: история и фото

Фрагменты музыкальных партитур, обнаруженные в Освенциме, будут впервые озвучены на следующей неделе после тщательной реставрации композитора.

Об этом пишет CNN.

31-летний Лео Гейер, также являющийся дирижером, сказал, что наткнулся на коллекцию музыкальных рукописей случайно во время посещения концлагеря "Аушвиц" в 2015 году.

Гейер посетил бывший нацистский концентрационный лагерь после того, как ему было поручено придумать музыку в память о Мартине Гилберте, британском историке и эксперте по Холокосту, который умер в феврале того же года.

Лео Гейер / Фото: Leo Geyer/CNN

Гейер отправился в Польшу, чтобы "почувствовать серьезность" работ Гилберта. Там он встретился с архивариусом мемориала и музея Освенцим-Биркенау, который упомянул, что у них есть остатки музыкальных партитур, аранжированных и исполненных оркестрами в лагере.

"Я знал, что в Освенциме были оркестры, и это было то, о чем мы говорили, потому что меня как музыканта это интересовало", — сказал он. "Только тогда он упомянул о рукописях в архиве. Я чуть не упал, когда он впервые сказал мне об этом – я не мог поверить, что такая вещь оставалась почти незамеченной на протяжении почти 80 лет".

Композитор воспроизвел музыку, написанную в концлагере "Аушвиц" / Фото: Leo Geyer/CNN

Через месяц Гейер вернулся в Польшу, чтобы проверить результаты.

"Именно тогда я понял, почему людям понадобилось так много времени, чтобы проявить интерес", — сказал он, объяснив, что в архиве "210 музыкальных произведений разного уровня завершенности".

"Музыка была в большинстве своем уничтожена, поэтому то, что осталось, похоже на сломанный пазл, за исключением того, что их несколько, и все они смешаны вместе", — сказал он, добавив, что с тех пор он возвращался еще четыре раза.

Гейер, получающий докторскую степень по музыке и композиторства в Оксфордском университете, сказал, что он полон решимости воспроизвести произведения и воплотить их в жизнь. Он провел обширное исследование свидетельств из Освенцима и истории музыки в лагерях.

Выступление оркестра в концлагере "Аушвиц" / Фото: The Auschwitz Memorial

Он рассказал, что в большинстве концентрационных лагерей есть своего рода оркестр, состоящий из заключенных, играющих на любых доступных им инструментах.

"В какой-то момент в Освенциме было целых шесть оркестров, и все они были строго санкционированы СС, а в некоторых случаях и созданы по заказу СС", — сказал он. "В основном они были довольно маленькими и имели причудливую смесь инструментов", — сказал он, добавив, что не встречающиеся в традиционных оркестрах аккордеоны и саксофоны были особенно распространены. Другие инструменты, такие как гобой и фагот, полностью отсутствовали. "В женском оркестре Биркенау годами не было виолончелиста, пока не удалось найти одну женщину".

Этой виолончелисткой была Анита Ласкер-Уалфиш. Она пережила Холокост и до сих пор живет в Великобритании. Ее внук Саймон Уалфиш в понедельник 27 ноября примет участие в спектакле в лондонском театре Sadler's Wells.

Лео Гейер и Анита Ласкер-Валфиш / Фото: Leo Geyer/CNN

Вспоминая свой опыт в онлайн-интервью Фонда Дня памяти жертв Холокоста, Ласкер-Уалфиш сказала: "То, что я прожила почти год в Освенциме, безусловно, связано с тем, что я стала членом лагерного оркестра. Пока немцам нужен был оркестр, убивать нас было бы контрпродуктивно. Наша задача заключалась в том, чтобы каждое утро и каждый вечер играть у ворот лагеря, чтобы идущие и приходящие спецназовцы маршировали аккуратно в такт маршам, которые мы играли. Мы также должны были быть доступны в любое время, чтобы выступать перед отдельными сотрудниками СС, которые приходили в наш квартал и хотели послушать музыку после того, как отправили на смерть тысячи людей".

По словам Гейера, оркестры иногда тайно играли для других заключенных.

"Многие люди были благодарны за музыку, которую они услышали, она дала им какое-то ощущение нормальности в невероятном другом месте — проблеске дневного света в темноте. Многие музыканты начали бунтовать с помощью того, что мы называем музыкальными крепограммами, то есть с помощью того или иного сообщения в музыке", — сказал Гейер, описывая "наглые" действия, такие как вплетение польского государственного гимна в маршевую музыку.

Многие из обнаруженных Гейером фрагментов неполны, а некоторые обгорели по краям. Его задачей было соединить части воедино и воссоединить недостающие части.

Четыре отреставрированных произведения будут исполнены Constella Music, творческой силой Гейера, чьи работы охватывают оперную, танцевальную, кино- и концертную музыку в Sadler's Wells. "Оркестры Освенцима" прозвучат в рамках концерта, посвященного десятилетию Constella Music.

Композитор воспроизвел музыку, написанную в концлагере "Аушвиц" / Фото: Leo Geyer/CNN

Его будут играть так, как это могло быть тогда, с аккордеонами и саксофонами, а не с деревянными духовыми инструментами.

"Это звучит почти зловеще", — сказал Гейер, добавив: "Мы проводим эту меру для повышения осведомленности и финансирования, чтобы мы могли завершить оставшуюся работу и представить полную серию, чтобы люди могли услышать эту музыку по всему миру".

Напомним, дворник в 63 года стал профессиональным танцовщиком балета. Наконец его мечта сбылась.

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