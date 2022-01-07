МВД Казахстана заявило о 26 убитых демонстрантах во время протестов

Еще тысячи человек были задержаны.
В Казахстане в Алматы, где продолжаются массовые протесты с начала 2022 года, силовиками были убиты 26 человек, еще 18 ранены. В общей сложности задержаны более 3 тыс. протестующих, которым могут угрожать пожизненные сроки.
Об этом сообщила пресс-служба МВД страны, информирует местный телеканал "Хабар 24".
В МВД Казахстана говорят, что также погибли 18 силовиков. Еще 748 полицейских и военнослужащих Нацгвардии пострадали.
"В настоящее время задержаны более 3 тысяч человек, ликвидированы 26, еще 18 ранены", — цитирует телеканал МВД.
Все здания городских и районных акиматов (региональный орган исполнительной власти в Казахстане, районная государственная администрация), отделения полиции в стране взяты под контроль.
По данным местных СМИ, сегодня, 7 января, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратится к жителям страны. По его словам, контртеррористические операции в Казахстане будут продолжаться "до полного уничтожения боевиков".
Напомним, утром 6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ).
Впрочем, Кыргызстан, входящий в страны-члены ОДКБ, отказался направлять свои военные в Казахстан для "зачистки" митингующих.
Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.
Читайте также:
- Казахстан в огне: что нужно знать о причинах газовых протестов и при чем здесь Россия
- Отменяются международные авиарейсы: в Казахстане "застряла" группа украинцев
- В Казахстане запретили вывозить из страны продукты: какие и в чем причина
- Для "возрождения СССР": в кремлевской партии заявили о желании "присоединить" Казахстан к России