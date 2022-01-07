МВД Казахстана заявило о 26 убитых демонстрантах во время протестов

МВД Казахстана заявило о 26 убитых демонстрантах во время протестов

Еще тысячи человек были задержаны.

В Казахстане в Алматы, где продолжаются массовые протесты с начала 2022 года, силовиками были убиты 26 человек, еще 18 ранены. В общей сложности задержаны более 3 тыс. протестующих, которым могут угрожать пожизненные сроки.

Об этом сообщила пресс-служба МВД страны, информирует местный телеканал "Хабар 24".

В МВД Казахстана говорят, что также погибли 18 силовиков. Еще 748 полицейских и военнослужащих Нацгвардии пострадали.

"В настоящее время задержаны более 3 тысяч человек, ликвидированы 26, еще 18 ранены", — цитирует телеканал МВД.

Все здания городских и районных акиматов (региональный орган исполнительной власти в Казахстане, районная государственная администрация), отделения полиции в стране взяты под контроль.

По данным местных СМИ, сегодня, 7 января, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратится к жителям страны. По его словам, контртеррористические операции в Казахстане будут продолжаться "до полного уничтожения боевиков".

Напомним, утром 6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ).

Впрочем, Кыргызстан, входящий в страны-члены ОДКБ, отказался направлять свои военные в Казахстан для "зачистки" митингующих.

Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.

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