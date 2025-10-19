МВФ изменил прогноз по окончанию войны в Украине - детали

Международный валютный фонд / © Reuters

Международный валютный фонд ухудшил свой прогноз относительно сроков окончания войны России против Украины, предположив, что конфликт может продлиться весь 2026 год.

Об этом заявил директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер, передает пресс-служба Фонда.

По его словам, в рамках обсуждения новой программы поддержки Украины Фонд исходит из более пессимистического сценария, чем раньше. Ранее МВФ предполагал, что война может завершиться в конце 2025 года, теперь же ожидания были скорректированы с учетом заявлений украинского правительства.

Представитель МВФ отметил, что украинская сторона четко прогнозирует продолжительность войны в течение всего 2026 года, и это учтено в макроэкономической рамке Фонда. Новый сценарий также отражает подход Кабинета министров Украины, который подготовил проект государственного бюджета на 2026 год, исходя из предполагаемо длительного конфликта.

МВФ закладывает в свои прогнозы более долговременный сценарий войны, что повлияет на экономические оценки, финансовую помощь и макропрогнозы по Украине в следующем году.

Напомним, ранее мы писали о том, что Международный валютный фонд настаивает на девальвации гривны перед переговорами о новом кредите для Украины.