МВФ прогнозирует зимой дефицит электроэнергии в Украине: кого это будет касаться

Показатели дефицита электроэнергии будут зависеть от погоды и спроса, а также не будет ли обстрелов.

МВФ прогнозирует, что пиковый дефицит электроэнергии в Украине этой зимой может достигнуть 3-4 гигаватта. Однако коммунальные учреждения будут испытывать дефицит в меньшей степени.

Об этом сообщил глава миссии МВФ в Украине Тревор Лессард, пишет Интерфакс-Украина.

Лессард отметил, что ключевые сектора, в том числе здравоохранение и оборона, будут более устойчивы к дефициту электроэнергии.

Он подчеркнул, что показатели дефицита электроэнергии могут изменяться в зависимости от погодных условий, спроса и проведения ремонтных работ. Он также отметил, что сложно оценить влияние дефицита на украинскую экономику, поскольку это зависит не только от имеющихся генерирующих мощностей и возможностей импорта, но и спроса на электричество.

Представитель МВФ подчеркнул, что украинские власти ранее определили критические сектора как приоритетные в случае дефицита электроэнергии. Относительно импорта, Лессард отметил, что одним из решений для покрытия дефицита является импорт из Европы, однако Украина сталкивается с технологическими ограничениями по объему импортируемой энергии.

Лессард сообщил, что максимальная мощность импорта электроэнергии в Украину сейчас составляет 2-2,1 гигаватта, что незначительно для восточноевропейских экономик. Он также отметил, что европейские страны обладают дополнительными резервами, включая новую "зеленую" энергию, которая может быть поставлена в сеть.

Напомним, в Украине в этом году возможны длительные отключения электроэнергии из-за потери более половины генерирующих мощностей в результате российских атак. Если температура опустится до -10° и АЭС будут выведены из строя, отключения могут занять до 20 часов в день.

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