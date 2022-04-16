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МВФ увеличивает финансирование Украины для возобновления после войны

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МВФ увеличивает финансирование Украины для возобновления после войны

Фото: pixabay.

Финансовая помощь составит 1,4 млрд. долларов.

Международный валютный фонд (МВФ) принял решение увеличить финансирование Украины для проведения масштабных возобновляемых работ после войны.

Об этом сообщила директор-распорядительница МВФ Кристалина Георгиева.

По ее словам, МВФ увеличил экстренное финансирование в размере $1,4 млрд., чтобы помочь Украине удовлетворить немедленные потребности в расходах.

"Вместе с международными партнерами мы готовимся к масштабным усилиям по восстановлению, которые потребуются", — сказала Георгиева.

Она также добавила, что МВФ также оказывает поддержку соседям Украины, экономика которых пострадала из-за войны, в частности, Молдове.

Напомним, на прошлой неделе МВФ открыл специальный счет, который дает безопасный путь для дальнейшего финансирования Украины.

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