МВФ увеличивает финансирование Украины для возобновления после войны

МВФ увеличивает финансирование Украины для возобновления после войны

Финансовая помощь составит 1,4 млрд. долларов.

Международный валютный фонд (МВФ) принял решение увеличить финансирование Украины для проведения масштабных возобновляемых работ после войны.

Об этом сообщила директор-распорядительница МВФ Кристалина Георгиева.

По ее словам, МВФ увеличил экстренное финансирование в размере $1,4 млрд., чтобы помочь Украине удовлетворить немедленные потребности в расходах.

"Вместе с международными партнерами мы готовимся к масштабным усилиям по восстановлению, которые потребуются", — сказала Георгиева.

Она также добавила, что МВФ также оказывает поддержку соседям Украины, экономика которых пострадала из-за войны, в частности, Молдове.

Напомним, на прошлой неделе МВФ открыл специальный счет, который дает безопасный путь для дальнейшего финансирования Украины.

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