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«Мы больше не можем»: во Франции ошеломили заявлением об остановке финансирования Украины
Ле Пен объяснила свою позицию сложным состоянием французских финансов и заявила, что возможности Парижа в дальнейшей помощи Украине ограничены.
Франция больше не может продолжать финансовую поддержку Украины в прежних объемах из-за сложной экономической ситуации в стране.
Об этом заявила французская политика Марин Ле Пен, сообщает France 24.
"Мы больше не можем финансировать Украину", - сказала Ле Пен журналистам.
Свою позицию она объяснила состоянием французской экономики, в частности, высоким бюджетным дефицитом и слабыми темпами экономического роста.
"Сегодня Франция находится в крайне опасном положении", - заявила политика.
По словам Ле Пен, финансовые возможности Парижа для дальнейшей поддержки Украины ограничены из-за внутренних экономических проблем.
Выборы во Франции 2027 — последние новости
Во Франции усугубляется недовольство экономической ситуацией и уровнем жизни. По данным последнего опроса Ipsos BVA, поддержка президента Эммануэля Макрона снизилась до 15%, в то время как 70% французов обеспокоены собственным финансовым положением.
На этом фоне высокие позиции перед президентскими выборами 2027 сохраняют представители «Национального объединения» — Жордан Барделла и Марин Ле Пен.
Партия выступает против поставки Украине дальнобойного оружия и отправки европейских войск, а также призывает сократить финансовую помощь Киеву.
Ранее Барделла также предлагал пересмотреть условия поддержки Украины из-за высокого долга и дефицита бюджета Франции и связать европейскую помощь с закупкой вооружения у стран-доноров.