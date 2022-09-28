Мы будем рассматривать ядерный удар по Украине как "широкомасштабное нападение на НАТО" – сенатор США.

Сенатор-республиканец США Линдси Грэм заявил, что в случае ядерного удара России по Украине Америка будет рассматривать это как "широкомасштабное нападение на НАТО".

Республиканец США подчеркнул, что Америка должна как можно быстрее принять меры по противостоянию ядерного шантажа главы Кремля Путина.

Об этом сенатор-республиканец США Линдси Грэм сказал в речи, выступая на заседании под названием "От Нюрнберга до Украины: ответственность за военные преступления и преступления против человечества", передает Dikgazete.

"Если (президент России – ред.) Путин продолжит угрожать Украине и применит ядерное оружие, мы будем считать это широкомасштабным нападением на НАТО. Радиация влияет не только на Украину, но и на всю Европу", — заявил американский сенатор.

Он добавил, что у российского ядерного удара будут катастрофические последствия не только для Украины, но и для всего мира.

"Мы должны немедленно противостоять этому шантажу. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, если Россия применит ядерное оружие в Украине, это будет иметь разрушительные последствия, и он был прав", — заметил сенатор США.

Как ранее сообщалось, в разведке США оценили, может ли РФ в ближайшее время нанести ядерный удар по Украине. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

Крымский сценарий вылезет боком: Совбез ООН собрался для рассмотрения "референдумов"

Читайте также: