Мир
2498
"Мы будем управлять страной": Трамп сделал громкое заявление по Венесуэле и анонсировал вторую волну

Дональд Трамп раскрыл подробности ночной военной операции в Венесуэле.

Дарья Щербак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о ситуации в Венесуэле. По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты намерены взять управление страной под свой контроль и готовы к развертыванию второй волны военной атаки в случае необходимости.

Об этом пишет Sky News.

Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут «управлять» Венесуэлой до момента наступления стабильности.

«Мы будем управлять страной, пока не сможем осуществить безопасный, надлежащий и разумный переходный период», — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что Вашингтон не желает вмешательства каких-либо других сторон в этот процесс.

Президент США поделился подробностями военной операции, состоявшейся накануне ночью. Он отметил, что благодаря опыту американских военных «огни Каракаса были в значительной степени погашены».

“Это было темно и опасно. Если бы вы видели то, что я видел прошлой ночью, вы были бы очень удивлены. Я не уверен, что вам когда-нибудь придется это увидеть, но это было невероятное зрелище», — рассказал Трамп.

Трамп также сделал предупреждение. Он сообщил, что американские вооруженные силы рассматривали сценарий, при котором потребуется вторая волна наступления.

«Мы готовы к проведению второй, гораздо более масштабной атаки, если это потребуется», — предупредил президент США.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро был задержан в собственной резиденции, а Дональд Трамп уже обнародовал фото политика на борту американского авианосца USS Iwo Jima.

По данным источников, элитное подразделение США «Дельта» захватило Мадуро и его жену прямо в спальне во время ночного рейда, прошедшего без потерь с американской стороны.

