"Мы будем управлять страной": Трамп сделал громкое заявление по Венесуэле и анонсировал вторую волну

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о ситуации в Венесуэле. По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты намерены взять управление страной под свой контроль и готовы к развертыванию второй волны военной атаки в случае необходимости.

Об этом пишет Sky News.

Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут «управлять» Венесуэлой до момента наступления стабильности.

Реклама

«Мы будем управлять страной, пока не сможем осуществить безопасный, надлежащий и разумный переходный период», — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что Вашингтон не желает вмешательства каких-либо других сторон в этот процесс.

Президент США поделился подробностями военной операции, состоявшейся накануне ночью. Он отметил, что благодаря опыту американских военных «огни Каракаса были в значительной степени погашены».

“Это было темно и опасно. Если бы вы видели то, что я видел прошлой ночью, вы были бы очень удивлены. Я не уверен, что вам когда-нибудь придется это увидеть, но это было невероятное зрелище», — рассказал Трамп.

Реклама

Трамп также сделал предупреждение. Он сообщил, что американские вооруженные силы рассматривали сценарий, при котором потребуется вторая волна наступления.

«Мы готовы к проведению второй, гораздо более масштабной атаки, если это потребуется», — предупредил президент США.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро был задержан в собственной резиденции, а Дональд Трамп уже обнародовал фото политика на борту американского авианосца USS Iwo Jima.

По данным источников, элитное подразделение США «Дельта» захватило Мадуро и его жену прямо в спальне во время ночного рейда, прошедшего без потерь с американской стороны.