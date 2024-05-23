"Мы будем защищать наши законные права и интересы": Китай ответил на обвинения в поставке оружия РФ

В КНР прокомментировали слова британского главы Минобороны Гранта Шаппса о поступающей или наступающей летальной помощи для РФ. Представитель МИД КНР осудил это утверждение и назвал безответственным очернением Китая британским политиком.

Об этом говорилось в заявлении пресс-секретаря МИД Китая Вана Вэньбина.

"Мы осуждаем безосновательное и безответственное очернение Китая британским политиком. Мы отметили тот факт, что эти замечания британской стороны даже не были поддержаны ее "близким союзником" (США – ред)", – заявил Ван Вэньбин во время брифинга 23 мая.

Он также заявил, что именно Великобритания, а не Китай, "подливает масла в огонь вокруг Украины" и именно тогда, когда КНР и международное сообщество "прилагают все усилия для охлаждения ситуации, британская сторона в очередной раз сделала безответственные заявления, что вызывает тревогу".

"Мы хотели бы сказать британскому политику, что очернение Китая не поможет Великобритании выйти из затруднительного положения в отношении Украины, а тем более не решит сложные внутренние проблемы страны. Вместо того чтобы безосновательно обвинять Китай, почему бы не взглянуть на то, какую роль сыграла сама Британия в украинском вопросе? Китай был и будет оставаться на стороне мира и диалога. Мы будем продолжать упорно работать над продвижением мирных переговоров и выступать против раздувания огня.

Напомним, США заявили, что у них нет информации о том, что Китай начал прямые поставки оружия России для ведения войны против Украины.

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