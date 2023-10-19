"Мы были как утки в тире": история жителя израильского кибуца, в который вошел ХАМАС

Один из жителей кибуца в Израиле рассказал о пережитом в результате нападения ХАМАС. Его 75-летний отец, скорее всего, находится в плену террористов на территории сектора Газа.

Об этом пишет BILD.

Такой резни, какой не было со времен Холокоста

Как рассказал Мэтти Данцег, утром 7 октября он, его жена и три маленькие дочери услышали сигнал тревоги и пошли к укрытию. Тогда казалось, что это обычная рутина.

"Когда мы были в укрытии, мой отец позвонил по телефону и попросил меня проверить группу WhatsApp кибуца, в котором мы жили. Там было сообщение о том, что в кибуц вошли террористы. Это был последний раз, когда я разговаривал с ним. С тех пор он находится в руках ХАМАС в секторе Газа", – рассказывает мужчина.

Пострадавший рассказал о зверствах террористов, от которых волосы встают дыбом. "Хамасовцы" не щадили ни детей, ни беременных женщин, ни пожилых людей.

"Мы были как утки в тире. Они ходили от дома к дому, убивая и грабя. Они врывались в приюты и забирали детей, младенцев, беременных женщин и стариков в Сектор Газа", – делится Мэтти.

В кибуце, где он проживает, были похищены 80 человек. Если же боевикам не удавалось унести их, жестоко убивали.

"Когда они не могли открыть убежища, они поджигали дома – целые семьи задохнулись от дыма. Наши добрые друзья, семья с тремя маленькими детьми, сгорели заживо. Мы были одни, армия прибыла всего за шесть часов", – вспоминает мужчина.

К сожалению, 75-летний отец Мэтти Алекс Данциг находится в секторе Газа. Замечается, что он переехал в Израиль из Польши в 1957 году и работал в музее Яд Вашем, рассказывая о Холокосте.

"Он следил за тем, чтобы следующее поколение было информировано о зверствах нацистов. Он болен, несколько лет назад у него случился серьезный сердечный приступ – с тех пор он принимает лекарства. Я не хочу представлять, что с ним будет в Газе", – говорит. Мэтти Данцег.

Напомним, в Израиле заявили о гибели 12-летней девочки, которую похитили боевики ХАМАС. Об этом похищении писала автор вселенной Гарри Поттера Джоан Роулинг.

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