"Мы что-то нарушили? Где-то не так поздоровались?”: президент Таджикистана устроил Путину “разнос”

В пятницу, 14 октября, на проходящем в столице Казахстана Астане саммите "Центральная Азия – Россия" президент Таджикистана Эмомали Рахмон лично обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не вести политику в отношении стран Центральной Азии как к бывшему Советскому. Союза.

Об этом сообщает издание Inform Buro.

В частности, Рахмон выразил свое недовольство недостаточно уважительным отношением власти РФ к Таджикистану.

“Почему на какой-то несчастный форум в Таджикистане мы умоляем, я дал поручение МИД, я даже с вами говорил, чтобы хотя бы на уровне министров присутствовали. Нет, на уровне замминистров. Вот Таджикистан заслужил, стратегический партнер... Мы хотим, чтобы нас уважали. Где мы что-то нарушили? Где-то не так поздоровались?" – обратился к главе РФ Эмомали Рахмон.

Также читайте Байден заявил, что не видит смысла встречаться с Путиным

Президент Таджикистана сравнил нынешнее отношение Кремля к государствам Центральной Азии с ситуацией в Советском Союзе и попросил Путина не повторять ошибки коммунистического режима.

"Мы были свидетелями с вами развала Советского Союза. Как и сейчас, мы были свидетелями того, что не было внимания малым республикам, малым народам. Не учитывались традиции, обычаи. Не оказывали поддержки развития..." – подчеркнул Эмомали Рахмон.

Он также подчеркнул, что более двух миллионов граждан Таджикистана приезжали в РФ не только на заработки, но и для того, чтобы через территорию России уехать в другие страны. При этом таджикистанский лидер спрогнозировал резкое уменьшение этих транзитеров из-за примененных Западом санкций, ограничивающих, в частности, авиасообщение с РФ.

Читайте также: