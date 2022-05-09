Мы добились прогресса, но нужна дальнейшая работа – глава Еврокомиссии о переговорах с Орбаном

Мы добились прогресса, но нужна дальнейшая работа – глава Еврокомиссии о переговорах с Орбаном

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник, 9 мая, отправилась в Венгрию и провела переговоры с премьер-министром страны Виктором Орбаном.

По результатам переговоров глава Европейской комиссии и венгерский премьер, чья страна не поддерживает санкции против РФ, достигли прогресса, связанного с санкциями против РФ и энергетической безопасностью.

Об этом заявила Урсола фон дер Ляйен в Twitter.

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"Сегодняшняя вечерняя дискуссия с премьер-министром Виктором Орбаном помогла прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью. Мы добились прогресса, но нужна дальнейшая работа. Я созываю венчурную консультацию с региональными игроками, чтобы усилить региональное сотрудничество по нефтяной инфраструктуре", — прокомментировала европейская чиновник.

Напомним, Виктор Орбан не раз заявлял, что не поддерживает новые санкции ЕС против России в нынешнем варианте. Он заявил, что для его страны новый пакет санкций Европейского Союза, включающий эмбарго на импорт нефти, равносилен "атомной бомбе".

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