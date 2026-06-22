"Мы должны это вам показать": украинцы раскрыли другую сторону жизни в США (видео)

США / © Pexels

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Украинские супруги, проживающие в США, рассказали о проблеме высокого уровня преступности в отдельных районах американских городов, где даже дневные прогулки могут быть опасными.

Об этом Василий и Соломия сообщили в своем Instagram-аккаунте «tyt_i_vdoma».

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Авторы сообщения подчеркнули, что опасные зоны часто расположены совсем рядом с центральными частями городов, что является привычным явлением для США, однако шокирует только что приехавших.

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«За одну минуту покажем все о безопасности в Америке и почему это большая проблема для нас. Нас предупреждали сюда не ездить, но мы должны вам это показать. Безопасные районы граничат с таким ужасом, иногда нам приходится им проезжать. Для Америки это норма, а для нашей безопасности это буквально в нескольких кварталах от даунтаун», — отметила женщина.

По словам эмигрантов, в таких кварталах распространены наркомания, разбойные нападения и убийства. Пара предостерегает, что хотя днем подобными местами можно проехать на автомобиле, с наступлением темноты посещать их категорически не стоит.

«Днем здесь можно еще быстренько проехать, а ночью лучше не появляться. Такова она разная Америка. Об этом немногие говорят», — резюмировали они.

Публикация вызвала оживленную дискуссию в сети. Часть пользователей поддержала авторов, делясь своим опытом пребывания в опасных городах, таких как Балтимор или Ньюарк, где, по их словам, существует риск вооруженных нападений даже при остановке на светофоре.

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В то же время другие комментаторы отметили, что преступность не присуща всем городам США, а уровень опасности зависит от конкретного штата и района, призывая не делать обобщений по всей стране.

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