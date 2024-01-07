"Мы должны готовиться к длительному противостоянию": в Швеции заверили в поддержке Украины

Россия в обозримом будущем будет представлять серьезную угрозу безопасности Швеции и Европы, отметил глава МИД Швеции.
Швеция будет оказывать Украине военную и политическую поддержку и одобряет решение ЕС по принятию Украины.
Об этом глава МИД Тобиас Биллстрем сказал во время Национальной конференции "Общество и оборона", передает издание Dagens Nyheter.
Россия в обозримом будущем будет представлять серьезную угрозу безопасности Швеции и Европы, считает глава министерства.
"Мы должны готовиться к длительному противостоянию, которое будет продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит нарушать Устав ООН и порядок европейской безопасности", – добавил он.
Он также заверил, что Швеция будет оказывать Украине военную и политическую поддержку и приветствовал решение ЕС начать переговоры с Киевом по членству.
"Украинские воины борются в том числе за нашу свободу и ценности", – сказал Тобиас Биллстрем.
К конференции присоединился онлайн и президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил благодарность Швеции за военную поддержку. В то же время, он отметил, что Украине нужен доступ к большему количеству систем ПВО как на фронте, так и в крупных городах страны.
"Если Россия теряет контроль над небом, она теряет всю свою силу на поле боя. У них больше ничего нет", – сказал Зеленский.
Напомним, на конференции Зеленский также отметил, что Украина уже начала совместную оборонную деятельность с Турцией, Румынией, Польшей, Великобританией.
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