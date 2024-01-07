"Мы должны готовиться к длительному противостоянию": в Швеции заверили в поддержке Украины

Россия в обозримом будущем будет представлять серьезную угрозу безопасности Швеции и Европы, отметил глава МИД Швеции.

Швеция будет оказывать Украине военную и политическую поддержку и одобряет решение ЕС по принятию Украины.

Об этом глава МИД Тобиас Биллстрем сказал во время Национальной конференции "Общество и оборона", передает издание Dagens Nyheter.

Россия в обозримом будущем будет представлять серьезную угрозу безопасности Швеции и Европы, считает глава министерства.

"Мы должны готовиться к длительному противостоянию, которое будет продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит нарушать Устав ООН и порядок европейской безопасности", – добавил он.

Он также заверил, что Швеция будет оказывать Украине военную и политическую поддержку и приветствовал решение ЕС начать переговоры с Киевом по членству.

"Украинские воины борются в том числе за нашу свободу и ценности", – сказал Тобиас Биллстрем.

К конференции присоединился онлайн и президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил благодарность Швеции за военную поддержку. В то же время, он отметил, что Украине нужен доступ к большему количеству систем ПВО как на фронте, так и в крупных городах страны.

"Если Россия теряет контроль над небом, она теряет всю свою силу на поле боя. У них больше ничего нет", – сказал Зеленский.

Напомним, на конференции Зеленский также отметил, что Украина уже начала совместную оборонную деятельность с Турцией, Румынией, Польшей, Великобританией.

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