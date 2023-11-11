"Мы должны посочувствовать российским ребятам": Маск посоветовал Зеленскому встретиться с Путиным

Маск призвал мир посочувствовать российским оккупантам, потому что "их заставили быть на передовой".

Американский миллиардер Илон Маск снова отметился скандальным заявлением. В этот раз известный изобретатель посоветовал Владимиру Зеленскому отказаться от контрнаступления и согласиться на мирные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом миллиардер сказал в интервью блоггеру европейского происхождения Лексу Фридману, не осуждающему войну РФ.

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"Я советую ему (Зеленскому — ред.) не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах... Я думаю, что он должен лично встретиться с Путиным. Причина, почему я предложил какое-то перемирие или мир еще год назад, заключалась в том, что я почти точно предсказал, что произойдет, а именно: многие люди умрут из-за отсутствия ощутимых изменений на линии фронта и потери цвета украинской и российской молодежи", – заявил он.

По его мнению, Украине следует прекратить сопротивление РФ, потому что контрнаступление не исправит ожидания.

"Они (танки – ред.) просто медленные, и они не застрахованы от противотанкового оружия. Таким образом, у вас действительно есть дальнобойные действия артиллерии и пехоты. Это снова Первая мировая война – с дронами", — сказал бизнесмен.

Более того, Маск призвал мир посочувствовать российским оккупантам, потому что "их заставили быть на передовой". И он уверен, что они "не обладают ненавистью" к украинцам.

"И мы должны сочувствовать как российским ребятам, так и украинским, потому что российские ребята не просили быть на передовой. Они там вынуждены быть. Поэтому многие сыновья не возвращаются к своим родителям, и я думаю, что большинство из них не имеют ненависти к противоположной стороны", — заявил миллиардер.

Напомним, американский миллиардер Илон Маск часто попадает в скандалы из-за высказываний по поводу войны в Украине. Последнее из его заявлений — бизнесмен призвал к "прекращению огня" и назвал войну в Украине "безнадежной ситуацией".

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