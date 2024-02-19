"Мы должны предоставить Украине все самое лучшее": в Нидерландах сообщили подробности о коалиции дронов

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила о задачах в количестве и номенклатуре дронов, которые ставит перед собой ее страна.

Об этом шла речь во время интервью для Delfi.

"Я не могу назвать точное количество, но мы уже передаем беспилотники Украине. Конечно, я думаю, что эта коалиция БпЛА очень важна, потому что теперь мы объединим усилия, а это значит, что мы сможем увеличить количество беспилотников, а также конкретизировать соответственно к потребностям Украины. Дроны играют все большую роль на поле боя. Мы должны быть уверены, что имеем технологическое преимущество перед Россией, и предоставить Украине все самое лучшее", – сообщила она.

Тем временем стало известно, что Британия и союзники хотят предоставить Украине беспилотники с искусственным интеллектом. Дроны могут быть отправлены в Украину в течение нескольких месяцев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже в этом году удивит Россию дронами и системами радиоэлектронной борьбы собственного производства.

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