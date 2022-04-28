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Байден попросит Конгресс о дополнительных 33 млрд долларов для Украины

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Байден попросит Конгресс о дополнительных 33 млрд долларов для Украины

Джо Байден / Getty Images

Президент США Джо Байден, сегодня, 28 апреля, выступил с заявлением о ситуации в Украине.

Одной из тем было предоставление Украине военной помощи. Президент США подчеркнул, что украинцам нужно оружие для того, чтобы защититься от российской агрессии.

Байден анонсировал, что попросит Конгресс принять законопроект о дополнительном финансировании в размере 33 млрд долл., направленном на помощь Украине. По его словам, эта помощь должна быть утверждена как можно раньше.

"Мы должны продолжать оказывать Украине военную помощь, технику, боеприпасы для того, они могли спасти жизнь и продолжать сопротивляться. Очень важно, чтобы эта помощь была утверждена как можно скорее", — говорится в сообщении.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что война России против Украины завершится уже очень скоро.

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