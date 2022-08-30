"Мы достигаем предела": в Германии заявили о почти исчерпанных возможностях для передачи оружия Украине

Глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что вскоре поставки оружия в Украину из складов Бундесвера станут невозможными.

В то же время министер сказала — "очень оптимистична", что в ближайшее время может состояться обмен с Грецией в поддержку Украины.

Об этом сообщает Die Welt.

"Я должна признать как министер обороны, что мы достигаем предела того, что мы можем передать от Бундесвера", – сказала Ламбрехт.

Она объяснила, что Бундесвер должен иметь возможность гарантировать национальную оборону и защиту НАТО. Как министер обороны Ламбрехт сказала, что обеспечит, чтобы так было и дальше.

Напомним, недавно в Минобороны ФРГ отреагировали на призывы предоставить больше оружия Украине и заявили, что это невозможно, "поскольку Путин может угрожать и НАТО".

Избежать эскалации с Москвой – почему Берлин не будет поставлять в Украину оружие

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