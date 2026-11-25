Премьер-министр Эстонии Кристен Михал / © Associated Press

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Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что его страна не позволит использовать свое воздушное пространство, территориальные воды и сушу для атак на российские суда.

Об этом сообщает ERR.

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Отвечая на вопрос ведущего относительно того, обращалась ли Эстония в Украину с просьбой прекратить удары по российским судам и нефтяным танкерам в Финском заливе, Кристен Михал подчеркнул, что эстонская территория и акватория не могут использоваться для таких операций.

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«Мы сказали нашим союзникам, а Украине тоже сказали, что свое воздушное пространство, море и землю мы не делим — никто другой не может их использовать.

О риске загрязнения окружающей среды Украине обязательно будет подан сигнал. Вероятно, они уже получили его на более низком уровне, чем на уровне лидеров государств, но его обязательно повторят», — сказал Михал.

В то же время глава эстонского правительства отметил, что украинские удары по российскому «теневому флоту» и инфраструктуре могут продолжаться. Он объяснил, что эти суда имеют важное значение для финансирования войны Кремля и транспортировки вооружения.

«Не стоит предполагать, что эти атаки на российскую инфраструктуру или российские корабли на Балтийском или на каком-то другом море будут последними», — отметил премьер.

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По словам Михала, почти половина финансовых ресурсов, используемых Россией для ведения войны, поступает благодаря деятельности этих судов. Кроме того, они вовлечены в перевозку оружия.

Отдельно премьер-министр обратил внимание на техническое состояние российских танкеров, повреждения которых могут повлечь за собой серьезные экологические последствия для Балтийского моря.

«Некоторые суда „теневого флота“ — они были довольно плохи — могут получить повреждения, и возникнет утечка.

И в случае этого последнего судна, Sparta II, и всех других судов, находящихся под риском или пораженных, велик риск для состояния Балтийского моря — именно возможная утечка, и с этим нужно работать», — добавил Кристен Михал.

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Ранее сообщалось, что Эстония не предоставляла разрешение на использование своих воздушного пространства и территориальных вод для проведения военных операций.

Мы ранее информировали, что Литва отрицала причастность к возможной атаке беспилотников на Калининградскую область РФ после заявлений российских властей о якобы приближающемся с литовской стороны подозрительном объекте.

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