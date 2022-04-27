"Мы готовим ответ": в Еврокомиссии прокомментировали шантаж РФ о приостановке поставок газа

"Мы готовим ответ": в Еврокомиссии прокомментировали шантаж РФ о приостановке поставок газа

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен ответила на заявление российского "Газпрома" об остановке поставок газа в Польшу и Болгарию.

Заявление российского "Газпрома" по поводу остановки поставки голубого топлива в отдельные страны является очередной попыткой России шантажировать Европу газом.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Она подчеркнула, что европейцы могут верить, что "мы едины и солидарны с пострадавшими государствами членами".

"Заявление "Газпрома" — это очередная попытка России шантажировать нас газом. Мы готовы к такому сценарию. Мы готовим наш скоординированный ответ", — написала она в Twitter.

Напомним, "Газпром" остановил поставки газа в Польшу и Болгарию из-за отказа платить в рублях.

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