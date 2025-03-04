"Мы готовы действовать": фон дер Ляйен рассказала детали о перевооружении Европы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила план по перевооружению Европы. В планах – мобилизовать около 800 млрд евро на оборонные расходы.

Об этом фон дер Ляйен рассказала в своем выступлении для прессы, которое транслировалось на странице Еврокомиссии.

Чиновница анонсировал использование потуги европейского бюджета для усиления обороны ЕС.

"И здесь мы можем сделать очень много, особенно в краткосрочной перспективе. В частности, мы можем перенаправить больше фондов. Больше финансирования. Что касается оборонных инвестиций. И здесь мы также будем говорить о дополнительных возможностях и инициативах для стран-участниц", – рассказала глава Еврокомиссии.

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По ее словам, страны ЕС будут использовать программу для того, чтобы увеличить оборонные расходы. Также в планах – мобилизовать частные капиталы, в частности, по инвестициям со стороны союза, а также через европейский инвестиционный банк.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа готова взять на себя ответственность.

"Перевооружить Европу – это то, что сможем мобилизовать около 800 миллиардов евро на оборонные расходы. Для того чтобы Европа была безопасной и устойчивой, мы будем тесно сотрудничать с нашими партнерами в НАТО. Это сейчас момент для Европы, и поэтому мы готовы действовать", – высказалась глава Еврокомиссии.

Напомним, в феврале премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что во время экстренного заседания европейских лидеров в Париже было достигнуто соглашение об увеличении расходов на оборону путем изменений фискальных правил в ЕС.

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