"Мы хорошо усвоили уроки истории": в Финляндии резко ответили на требования РФ об отказе от НАТО

"Мы хорошо усвоили уроки истории": в Финляндии резко ответили на требования РФ об отказе от НАТО

Власти Финляндии отвергли предложения государства-агрессора.

Президент Саули Нийнисте и премьер Финляндии Санна Марин в своих новогодних обращениях резко ответили на заявления России о том, что "присоединение Финляндии и Швеции к НАТО будет иметь серьезные военные и политические последствия".

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, Саули Нийнисте объяснил своим гражданам, что Финляндия имеет право на вступление в НАТО, в случае необходимости.

"Право Финляндии свободно выбирать свой путь включает и возможность присоединения к НАТО, если мы сами сделаем такой выбор", – сказал Саули Нийнисте.

Премьер-министр Санна Марин добавила, что "финны хорошо усвоили уроки истории и не отдадут свое право на свободу и выбор".

Отметим, что накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что "присоединение Финляндии и Швеции к НАТО будет иметь серьезные военные и политические последствия". Того же в Кремле требуют и в отношении Украины.

Напомним:

Российский МИД обнародовал так называемый "проект договора между Москвой и Вашингтоном" о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, касающихся непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры.

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