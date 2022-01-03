"Мы хорошо усвоили уроки истории": в Финляндии резко ответили на требования РФ об отказе от НАТО

Власти Финляндии отвергли предложения государства-агрессора.
Президент Саули Нийнисте и премьер Финляндии Санна Марин в своих новогодних обращениях резко ответили на заявления России о том, что "присоединение Финляндии и Швеции к НАТО будет иметь серьезные военные и политические последствия".
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Так, Саули Нийнисте объяснил своим гражданам, что Финляндия имеет право на вступление в НАТО, в случае необходимости.
"Право Финляндии свободно выбирать свой путь включает и возможность присоединения к НАТО, если мы сами сделаем такой выбор", – сказал Саули Нийнисте.
Премьер-министр Санна Марин добавила, что "финны хорошо усвоили уроки истории и не отдадут свое право на свободу и выбор".
Отметим, что накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что "присоединение Финляндии и Швеции к НАТО будет иметь серьезные военные и политические последствия". Того же в Кремле требуют и в отношении Украины.
Напомним:
- Российский МИД обнародовал так называемый "проект договора между Москвой и Вашингтоном" о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, касающихся непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры.
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