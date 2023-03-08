"Мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе": Зеленский поддержал протестующих в Тбилиси

Глава Украины выразил благодарность всем, кто в эти дни держит украинские флаги на улицах столицы Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность всем, кто на днях на площадях и улицах Грузии во время протестов держал украинские флаги.

Об этом шла речь в вечернем обращении главы государства 8 марта.

"Хочу поблагодарить за наш национальный гимн, который раздавался в Тбилиси. Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение к Грузии. Нет такого украинца, который не желал бы успеха нашей дружеской Грузии. Демократического успеха. Европейского успеха", — отметил президент .

Он также подчеркнул, что поддерживает стремление народа Грузии построить европейское будущее.

"Мы хотим быть в Евросоюзе – и будем. Мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе, и я уверен: будет. Мы хотим, чтобы Молдова была в Евросоюзе, и я уверен: будет. Этого заслуживают все свободные народы Европы. Слава всем, кто сейчас в бою за Украину! Слава всем, кто дерется за собратьев! Слава Украине", – сказал президент.

Напомним, что в Тбилиси продолжаются масштабные протесты против закона об "иноагентах". Против протестующих применяют водометы, слезоточивый газ.

Грузинский аналитик рассказал, кто восстал в Грузии против закона об "иноагентах" и вышел на улицы Тбилиси.

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