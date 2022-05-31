"Мы хотим, чтобы режим Путина пал": премьер Польши прогнозирует угрозы и шантаж со стороны президента РФ в случае проигрыша Украины

"Мы хотим, чтобы режим Путина пал": премьер Польши прогнозирует угрозы и шантаж со стороны президента РФ в случае проигрыша Украины

После того как ЕС согласился запретить около 75% импорта российской нефти, Моравецкий сделал заявление.

Президента РФ Владимира Путина необходимо отстранить от власти. В противном случае применение грубой силы со стороны России будет продолжаться.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Sky News.

"Путин всегда будет нам угрожать и шантажировать. Конечно, мы хотели бы, чтобы его полностью отстранили (от власти — ред.), он является грубой силой, а Россия является сверхдержавой", — подчеркнул Моравецкий.

При этом он сообщил, что угроз и шантажа со стороны президента РФ не избежать в том случае, если Украина проиграет войну. Тогда "вся Европа больше не будет в безопасности".

Напомним, Россия приравняла предоставление Украине Соединенными Штатами оперативно-тактических ракет в составе комплексов MLRS и HIMARS к участию США в войне против РФ. И это приведет к серьезной конфронтации в военном конфликте.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.

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