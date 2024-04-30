"Мы хотим ввести четкие и понятные правила": в Польше изменили закон о помощи беженцам

Польское правительство 30 апреля приняло законопроект о помощи беженцам из Украины из-за вооруженного конфликта в стране. В нем предусмотрено дальнейшее сокращение ряда льгот украинцам и привязывание социальных выплат к обучению украинских детей в польских школах.

Об этом сообщает RMF FM.

"Правительство приняло проект изменений в закон о помощи гражданам Украины. Он предусматривает, среди прочего: увязать выплаты "800 плюс" и льготы по программе "Добрый старт" с обязательным образованием и продлить временную защиту для украинских беженцев, до 30 сентября 2025", — говорится в сообщении.

Как отметил во время пресс-конференции в Варшаве вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш, Польша поддерживает Украину всесторонне. В то же время Варшава ожидает от Киева партнерства по экономическим вопросам.

"Польша не ставит это в зависимость от оказания помощи для женщин и детей”, и хочет продолжать оказывать помощь нуждающимся. Но мы хотим ввести четкие и понятные правила: будет оказывать соцпомощь семьям, чьи дети будут иметь доступ к образованию”, — заявил он.

Глава МВД Польши Марцин Кервинский во время заседания правительства представил изменения в действующий закон о помощи украинцам, особенно в отношении образования. В частности, рассчитывать на соцпомощь в 800 злотых (около 200 долларов) на ребенка, а также другую поддержку смогут те семьи, чьи дети посещают польские школы, которые можно официально подтвердить.

“Мы будем уплотнять систему, делать ее более прозрачной. Мы будем поддерживать граждан Украины, которые должны были бежать от войны в Польшу, но ожидаем четких и понятных правил, которые есть в новом законе, который мы приняли сегодня”, — подчеркнул вице-премьер РП.

По предложениям польского правительства, социальная помощь по программам "800 плюс" (ежемесячное пособие на ребенка в размере 800 злотых) и "Добрый старт" (одноразовая помощь в размере 300 злотых) будет предоставляться украинским семьям в том случае, если ребенок школьного возраста ходит в польскую школу.

В правительстве объясняют такое нововведение тем, что Польша — единственная страна, где действует гибридная система образования для украинских детей (около 200 тысяч украинских детей учится в польских школах, а другая часть находится в украинской дистанционной системе образования).

В Польше накануне сетовали, что не могут проверить, как именно эти дети учатся, поэтому введение такого требования рассматривается как выравнивание шансов всех детей на получение базового образования. В правительстве считают, что благодаря этому положению в польских школах с нового учебного года прибавится 80 тысяч детей из Украины.

Другие важные изменения в законопроекте о помощи украинцам в Польше

Также правительство Польши заявило о возможности изменения статуса пребывания украинцев в Польше: по нынешней временной защите на временное пребывание до трех лет.

Для этого нужно будет актуализировать свои данные в базе PESEL UKR (польская идентификационная система, UKR — предназначена для украинцев), подать соответствующую просьбу в электронном виде к воеводе по месту жительства, а также соответствовать требованию PESEL UKR по состоянию на 4 марта 2024 года.

Также закон вводит новое правило подтверждения личности гражданина Украины, претендующего на получение номера PESEL в Польше. В частности, единственным способом подтверждения личности будет считаться предъявление действительного проездного документа гражданина Украины.

Законопроект предусматривает также отмену единовременного социального пособия в Польше для украинского военного беженца в размере 300 злотых (75 долларов), а также отмену денежной компенсации для владельцев частного жилья, предоставлявших проживание и питание военным беженцам из Украины.

Правительственный законопроект должен быть утвержден в обеих палатах польского парламента и подписан президентом. Он должен вступить в силу до 1 июля 2024 года.

Тем временем в Польше сообщили, чего ждать украинцам после приостановки консульских услуг.

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