"Мы идем освобождать всю РФ": российские добровольцы объявили о начале второй фазы

Повстанцы предупредили кремлевские власти, что Грайворон – "это только начало". Их конечная цель – это освобождение всей России.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легион "Свобода России" объявили о начале второй фазы борьбы против режима Путина. Их цель – освободить от диктатуры всю Россию – от Белгорода до Владивостока.

Об этом сообщают бойцы РДК и Легиона, записавшие видеообращение к кремлевским властям.

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Как рассказали РДК, их бойцы уже пересекли границы России и ведут бои в направлении Шебекино Белгородской области. О чем также пишут российские тг-каналы

"Совсем скоро будут видны окрестности Шебекино. К сожалению, мы не можем обеспечить эвакуацию мирных жителей из приграничных районов, потому что армия РФ обстреливает эти районы, поэтому усложняет эвакуацию", — сказал один из повстанцев РДК.

Также видео появилось на странице Легиона, в котором один из повстанцев впереди власти Путина, что Грайворон — "это только начало". Их конечная цель – это освобождение всей России.

"Мы Легион "Свобода России" сейчас находимся у границы нашей Родины. Очень скоро мы выдвинемся снова на территорию РФ, чтобы принести мир, свободу и покой. Грайворон — это только начало. Мы идем освобождать всю Россию — от Белгорода до Владивостока", — рассказал один из бойцов на фоне военной техники.

Напомним, Российский добровольческий корпус и Легион "Свобода России", сражающиеся против путинского режима в РФ 22 мая зашли на территорию Белгородской области. За сутки "спецоперации" им удалось взять под контроль территорию больше площади, чем Бахмут.

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