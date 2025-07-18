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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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"Мы их не просили": советник Орбана сделал циничное заявление об украинцах, которые защищают Европу

Советник Виктора Орбана назвал войну в Украине «не европейским делом».

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Балаш Орбан

Советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан

Политический советник венгерского премьер-министра, его однофамилец Балаш Орбан считает, что Украина, которая противостоит российской агрессии, не защищает Европу, как об этом утверждают в Евросоюзе.

Его заявление в интервью CNN цитирует венгерское издание Telex.

«Украинцы борются за себя, и они имеют на это право. Но это не касается нашей безопасности, мы никогда не просили их воевать от нашего имени. Мы не хотим противостоять России», — заявил он.

Советник Виктора Орбана назвал войну в Украине «не европейским делом».

«Это решение украинцев, увидим, каким будет результат этой стратегии», — прокомментировал Балаш Орбан тот факт, что страна, подвергшаяся нападению, не сдалась и ведет войну против агрессора.

Он также заявил, что бояться нападения России на страны-члены НАТО «нереально», поскольку «НАТО намного сильнее России, и если мы сможем увеличить наши расходы на оборону, то мы, европейцы, станем еще сильнее».

Балаш Орбан еще раз повторил тезис своего шефа, венгерского премьер-министра, о том, что вступление Украины в Евросоюз «будет иметь разрушительные последствия для будущего Европы».

Он считает, что это будет означать «огромные расходы» для ЕС, а также предположил, что вступление Украины без окончания войны и соглашения между Западом и Россией, привело бы к тому, что конфликт был бы импортированным, а война в Европе стала бы неизбежной.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет участвовать в финансировании американских вооружений для Украины, даже если США официально обратятся к Европейскому Союзу с такой инициативой.

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