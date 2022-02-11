"Мы к ним не обращались": РФ отказалась принять ответы от Столтенберга и Борреля на ее "гарантии безопасности"

"Мы к ним не обращались": РФ отказалась принять ответы от Столтенберга и Борреля на ее "гарантии безопасности"

В российском МИДе в довольно грубой форме отреагировали на ответы генсека НАТО и главного дипломата ЕС.

Министерство иностранных дел РФ отказалось принять ответы относительно "гарантий безопасности", направленные генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем на письмо-просьбу главы этого ведомства Сергея Лаврова.

Об этом идет речь на сайте МИД РФ.

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В российском МИДе заявляют, что они не обращались к генсеку НАТО и главному дипломату ЕС, а потому эти ответы не примут. Также в Кремле такой шаг считают проявлением " дипломатической невежливости и неуважения к ним".

" Послание С.В.Лаврова было адресовано министрам иностранных дел 37 государств Европы и Северной Америки. И в нем было особо подчеркнуто, что мы ожидаем развернутого ответа в национальном качестве. Зато нам пишут Й.Столтенберг и Ж.Боррель, к которым мы не обращались. Такой шаг нельзя охарактеризовать иначе, как проявление дипломатической невежливости и неуважения к нашей просьбе", — говорится в официальном заявлении ведомства.

"Поэтому не можем принять "коллективный" ответ, напоминающий "круговую поруку". Ждем развернутую реакцию на поставленный нами вопрос от каждого адресата", — требуют в МИД России.

Напомним, ранее страны Европейского союза получили от России письмо, в котором говорилось о том, чтобы юридически предоставить РФ "гарантии безопасности".

Позже 27 стран-участниц Европейского союза направили России коллективный ответ на ее так называемые "гарантии безопасности". Письмо от имени глав министерств иностранных дел стран-участниц передали постпреду России при ЕС Владимиру Чижову.

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