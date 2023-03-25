Мы, как бомжи, и завалены трупами: остатки одной из российских бригад умоляют Путина о помощи (видео)

Солдаты из отряда "Шторм", брошенные на передовую под Водяное Донецкой области, записали видеообращение к своему президенту Владимиру Путину. В нем они жалуются на огромные потери и "угрозу убийства своими же".

Видео распространил телеграмм-канал Astra.

"Мы числимся до сих пор в учебе Калининграда, нас здесь вроде бы нет. Люди без документов брошены в окопах, как бомжи, и завалены трупами. Против нас выставили отряды, которые не выпускали с позиций, а сейчас не дают вообще выйти никуда, нас обещают уничтожить". Нам угрожает опасность. Это село Водяное под Донецком. Там, где наши СМИ говорят, что мы настаем успешно. На самом деле это не совсем так. Здесь очень и очень большие потери", — плачутся захватчики.

По словам одного из военных, их сначала 14 дней держали на передовой под огнем, а теперь вместо обещанной эвакуации под угрозой убийства закрыли в окопах и никуда не выпускают. Поэтому им ничего не осталось, как записать видеообращение к Путину.

Здесь дислоцируются остатки отряда "Шторм" 5 бригады 1 корпуса 8 армии, штатная численность составляла 161 человек.

"Я, командир, отряд Виктор Николаевич получил боевую задачу, выйдя на позицию под поселком Водяное. В ходе штурма было обнаружено, что довольно трудно было нести наступление на этом участке. В результате наше руководство решило нас гнать на пулеметы, на минометы, на танки. Мы сидели под открытым огнем минометов, артиллерии 14 суток. Понесли огромные потери: 34 человека — 300 сотых, 22 — человека 200 сотых. Командир роты наш погиб", — пожаловался командир отряда.

Также солдаты говорят, что ни разу не видели ни своего руководства, ни официальных приказов. оккупанты называют руководство пятой бригады "преступной группировкой".

Напомним, что российских военных, жалующихся Путину, сознательно бросают на штурм. Так поступили с мобилизованными из Иркутской области РФ, входившими в батальоны в составе полка 1439 года. Их отправили на штурм Авдеевского укрепрайона возле Донецка.