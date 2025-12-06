- Дата публикации
"Мы как никогда близки к миру": посол США в НАТО выступил с громким заявлением о войне в Украине
В Вашингтоне полагают, что шансы на мирное урегулирование возрастают.
Посол Соединенных Штатов при НАТО Мэтт Уитакер заявил, что сегодня мир приблизился к возможности мирного завершения войны в Украине.
Об этом он сказал в ходе встречи с журналистами.
По его мнению, продолжающийся почти четыре года конфликт должен найти выход.
Дипломат отметил, что, несмотря на сложность ситуации, существует перспектива переговоров, способных привести к деэскалации.
«Знаете, как сказал президент Трамп, это сложная ситуация, чтобы прийти к правильной точке, и в конце концов эта война должна закончиться», — подчеркнул Уитакер.
Он подчеркнул, что миллионы людей ощутили последствия вторжения, а мировое сообщество продолжает искать путь к прекращению боевых действий. США, по его словам, видят возможность для политического урегулирования, которое могло бы приблизить конец войны.
Напомним, ранее издание Bloomberg сообщало, что представители Белого дома и Украины согласовали предварительные рамки договоров безопасности и обсудили условия, которые могут стать основой предстоящего мирного соглашения с Россией.
По данным журналистов, переговоры состоялись во Флориде с участием Джареда Кушнера, спецпосланника Стива Виткоффа и украинских чиновников — Рустема Умерова и генерала Андрея Гнатова. Стороны обменялись видением возможных путей прекращения войны, однако прорывных решений пока не достигли.
Американская позиция отмечает: дальнейший прогресс возможен только при условии, что Россия продемонстрирует реальную готовность к миру и деэскалации.