"Мы как никогда близки к миру": посол США в НАТО выступил с громким заявлением о войне в Украине

Посол Соединенных Штатов при НАТО Мэтт Уитакер заявил, что сегодня мир приблизился к возможности мирного завершения войны в Украине.

Об этом он сказал в ходе встречи с журналистами.

По его мнению, продолжающийся почти четыре года конфликт должен найти выход.

Дипломат отметил, что, несмотря на сложность ситуации, существует перспектива переговоров, способных привести к деэскалации.

«Знаете, как сказал президент Трамп, это сложная ситуация, чтобы прийти к правильной точке, и в конце концов эта война должна закончиться», — подчеркнул Уитакер.

Он подчеркнул, что миллионы людей ощутили последствия вторжения, а мировое сообщество продолжает искать путь к прекращению боевых действий. США, по его словам, видят возможность для политического урегулирования, которое могло бы приблизить конец войны.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщало, что представители Белого дома и Украины согласовали предварительные рамки договоров безопасности и обсудили условия, которые могут стать основой предстоящего мирного соглашения с Россией.

По данным журналистов, переговоры состоялись во Флориде с участием Джареда Кушнера, спецпосланника Стива Виткоффа и украинских чиновников — Рустема Умерова и генерала Андрея Гнатова. Стороны обменялись видением возможных путей прекращения войны, однако прорывных решений пока не достигли.

Американская позиция отмечает: дальнейший прогресс возможен только при условии, что Россия продемонстрирует реальную готовность к миру и деэскалации.