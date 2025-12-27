"Мы можем решить это радикально": Буданов о судьбе Приднестровья и русском влиянии в Молдове

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов

У Украины достаточно сил, чтобы радикально решить проблему Приднестровья , которое остается источником российского влияния и потенциальной угрозой. Однако такое решение лежит в плоскости сложной геополитики, а не только военных возможностей.

Начальник ГУР Кирилл Буданов оценил реальность угрозы непризнанной «республики» и перспективы ее ликвидации в интервью «Общественному».

Несмотря на победу проевропейских сил в Молдове, Приднестровье остается «заповедником» российского влияния, которое Москва успешно удерживает уже более 30 лет.

«Сам по себе он не исчезнет»

Буданов скептически относится к продолжающимся десятилетиями попыткам мирной реинтеграции Приднестровья. По его мнению, сравнивать силы Молдовы и РФ в этом регионе пока не в пользу Кишинева.

«Сам по себе он не прекратит свое существование. Какие предпосылки для этого? Хотим этого или не хотим, должны сравнивать Молдову с Российской Федерацией и их силы между собой», — отметил он.

Радикальное решение

Буданов подтвердил, что даже после лет изнурительной войны Россия сохраняет контроль над Приднестровьем.

"Они содержат свою группировку, все у них хорошо там", - констатировал разведчик.

В то же время, он сделал важное заявление: для Украины этот российский гарнизон является такой угрозой, которую ВСУ вполне способны устранить.

«Мы можем решить этот вопрос, если возьмемся за это. Решить радикально. Но нужно ли это делать? Здесь уже начинаются геополитические вопросы», - подчеркнул Буданов.

На прямой вопрос журналиста, считает ли он такой сценарий целесообразным, глава ГУР ответил в своем стиле: «Удержусь от ответа» .

