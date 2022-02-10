"Мы на это не согласимся": Венгрия отказывается размещать дополнительные силы НАТО

"Мы на это не согласимся": Венгрия отказывается размещать дополнительные силы НАТО

Будапешт не видит в этом смысле.

Венгрия отказалась размещать на своей территории дополнительные войска НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Республики Петер Сийярто, пишет Euronews.

По словам министра, Будапешт даже на фоне российской угрозы в отношении Украины не видит в этом смысла.

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"Мы на это не соглашались и не согласимся, потому что у нас уже есть войска НАТО на территории страны — это венгерская армия и вооруженные силы Венгрии, которые находятся в надлежащей форме, чтобы обеспечить безопасность страны. Так что дополнительные войска на территории Венгрии нам не нужны", — заявил он.

Кроме того, Сийярто настаивает на том, что вопрос санкций в отношении Москвы требует серьезной проработки внутри Евросоюза. Мол, Будапешт критично относится к ограничениям против РФ.

"Санкции могут или должны применяться только в том случае, если что-нибудь случится. Это первое. Во-вторых, когда речь идет о санкциях, очевидно, что эти санкции не работают", — заявил венгерский глава МИД.

Как сообщалось, Венгрия заблокировала присоединение Украины к Объединенному центру по киберобороне НАТО. Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что это произошло, несмотря на то, что в Украине идет война и постоянно происходят кибератаки.

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