"Мы напуганы": жители Брянской области в панике жалуются на обстрелы и безразличие власти (видео)

Женщины жалуются на отсутствие укрытий и на то, что власти их не успокоили.

Испуганные жители Брянской области России жалуются, что власти их бросили под обстрелами и игнорируют все обращения. При этом люди заявляют, что не знают, кто на самом деле стреляет.

Об этом свидетельствует появившийся в Сети соответствующий видеоролик.

"Мы напуганы! Некоторые из нас по три ночи не спят! Вот сегодня стреляют, завтра стреляют. Мы же не знаем, кто это стреляет", – эмоционально заявила одна из местных жительниц.

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"Перед вашим приездом вот только три раза выстрелили. Куда нам деваться? Укрытий нет", — добавила друга.

Первая женщина возмущенно отмечает, что губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, будто побывал "на месте происшествия", но это не так.

"Администрация не встретилась с жителями. Объяснили хотя бы. Нас же должны были успокоить хотя бы, чтобы не было паники. Никто не приехал, ни с кем не встретились", – сетует еще одна россиянка.

"А что они тебе скажут?! Чем они поддержат?! Ничем не поддержат! Они избегают встречи!" – восклицает другая женщина.

Что происходит в Брянской области

Напомним, в последнее время в Брянской области РФ происходят всяческие инциденты и "бавовна". Так, 4 апреля Богомаз заявил об атаке беспилотников на здание военкомата и МВД в Севском районе Брянской области.

Уже на следующий день в ФСБ России заявили, что в Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолет. Там даже выложили видео с допросом пилота. Его взяли на два месяца под стражу.

Уже 6 апреля стало известно, что Брянскую область РФ посетили бойцы "Русского добровольческого корпуса", которые утверждают, что воюют на стороне Украины. На родине они раздали листовки местным и произвели несколько выстрелов из гранатометов.

По данным украинской разведки, 6 апреля в Погарском районе Брянской области произошли беспорядки. Тамошние повстанцы уничтожили двух российских военных. Также было много раненых, выведены из строя БТР, повреждена другая техника, оборудование и имущество армии РФ.

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